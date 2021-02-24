Путин: Россию хотят ослабить, как это делают с некоторыми странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны используют против России политику сдерживания и хотят ослабить ее, как уже делают это с рядом государств СНГ. Об этом глава государства сказал во время открытия заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) в среду, 24 февраля, передает ТАСС.

По его словам, в данном случае речь идет не об обычной для международных отношений конкуренции, а непосредственно о структурированной и достаточной агрессивной линии, которая должна затормозить развитие в России.

Кроме того, страны-конкуренты хотят создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, отметил президент.

Конечной целью этой линии, обратил внимание Путин, является ослабление России, стремление поставить ее под внешний контроль, как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве.

Ранее Путин сообщил о готовящихся провокациях против РФ, связанных с борьбой с COVID-19.