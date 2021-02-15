Путин поздравил Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Марио Драги с вступлением в должность председателя Совета министров Италии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава РФ выразил надежду на то, что новое итальянское правительство во главе с Драги будет способствовать конструктивному диалогу отношений между Россией и Италией, а также двухстороннему сотрудничеству в разных сферах на благо двух народов «в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом».

Кроме того, Путин пожелал Драги здоровья и благополучия.

Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в субботу, 13 февраля.