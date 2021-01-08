Лидер КНДР заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с другими государствами на съезде Трудовой партии. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«В докладе (Ким Чен Ына) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей», — приводит агентство сведения официальных СМИ КНДР.

По словам северокорейского лидера, такая необходимость связана в том числе со «сложившейся ситуацией и наступлением нового времени».

Согласно информации Yonhap, СМИ Северной Кореи не уточнили, с какими именно государствами Ким Чен Ын планирует улучшать отношения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жители КНДР остались без новогодней речи Ким Чен Ына

— КНДР усиливает меры по предотвращению распространения заболеваний

— Пентагон не располагает данными о подготовке КНДР испытания МБР