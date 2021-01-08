Лидер КНДР заявил о необходимости улучшения отношений с другими странами
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с другими государствами на съезде Трудовой партии. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«В докладе (Ким Чен Ына) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей», — приводит агентство сведения официальных СМИ КНДР.
По словам северокорейского лидера, такая необходимость связана в том числе со «сложившейся ситуацией и наступлением нового времени».
Согласно информации Yonhap, СМИ Северной Кореи не уточнили, с какими именно государствами Ким Чен Ын планирует улучшать отношения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жители КНДР остались без новогодней речи Ким Чен Ына
— КНДР усиливает меры по предотвращению распространения заболеваний
— Пентагон не располагает данными о подготовке КНДР испытания МБР