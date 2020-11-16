Ограничивающие внесудебное изъятие детей проекты отзывают из ГД для доработки

Авторы двух законодательных проектов, ограничивающих внесудебное изъятие детей, отзывают их из Госдумы для совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта сенатор Александр Башкин.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с экспертами.

Ранее парламентарии Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в Государственную думу законодательные инициативы с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагалось ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Согласно законопроекту, вопрос изъятия ребенка находился бы в компетенции суда, и заявление об изъятии несовершеннолетнего рассматривался бы судом в закрытом режиме. Инициативу парламентариев планировалось рассмотреть в первом чтении 25 ноября текущего года. Кабмин эту инициативу поддержал.

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