Медведев рассказал о пользе поправок в Конституцию в переговорах с Японией

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поправки в Конституцию, касающиеся недопустимости отчуждения территорий, помогают России в переговорах с Японией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что Россия и до принятия поправок не была готова передать часть островов Курильской гряды ради подписания мирного договора с Японией. Но с принятием новой части статьи 67 Конституции РФ «не только действия, но и обсуждение этих вопросов также является недопустимым».

«Речь не идет, конечно, о делимитации границ, но все иные действия недопустимы в силу тех изменений в конституцию, которые в настоящий момент приняты и действуют. Так что в этом плане, я считаю, наши потенциальные разговоры, будущие и продолжающиеся, с нашими японскими партнерами даже облегчаются, поскольку они должны исходить из того, что действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий – этого не было и не будет никогда», — заявил Медведев.

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