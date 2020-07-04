Лукашенко заявил, что хочет выстроить прочные отношения со США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил лидеру США Дональду Трампу поздравление по случаю Дня независимости, где заявил о желании Минска выстроить прочные и конструктивные отношения между двумя странами, передает ТАСС.

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики», — говорится в поздравлении.

Он добавил, что Белоруссия хотела бы повысить уровень дипломатического представительства между двумя странами для «эффективной реализации совместных проектов».

США и Белоруссия отозвали своих послов после дипломатического скандала в 2008 году. С 2019 года стороны ведут переговоры об их возвращении.

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