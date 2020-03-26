Путин и Макрон не обсуждали отмену санкций

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность отмены санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что главы государств провели телефонный разговор перед саммитом «Большой двадцатки» (G20).

Саммит проводится по инициативе страны-председателя Саудовской Аравии, он посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.

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