Эксперт оценил соглашение между ОП и партиями о наблюдении за голосованием по поправкам

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал «Газете.Ru» подписание соглашения между Общественной палатой РФ и партиями о наблюдении за голосованием о поправках в Конституцию.

«Вполне позитивно. Слава богу. Как известно, организацией наблюдения за проведением народного голосования по утверждению поправок в Конституцию занимается Общественная палата России, региональная общественная палата. Соответственно все политические структуры: партии, организации общественные через этот институт общественной палаты вполне могут принять участие в наблюдении. Причем именно такое решение, насколько я понимаю, принято, потому что это не политическое голосование», — обратил внимание Мартынов.

Он подчеркнул, что голосование не проводится в поддержку той или иной политической партии. «Это не голосование за ту или иную политическую партию или позицию по политическому спектру, как это бывает на каких-то выборах разного уровня, где, с одной стороны, люди голосуют за какие-то партийные политические позиции, а с другой стороны, присутствуют наблюдатели от тех или иных партий. Сегодня речь идет о том, что на народном голосовании, грубо говоря, два вопроса: за или против того комплекса поправок к Конституции», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

«Возвращаясь к сегодняшней процедуре проведения голосования через общественные палаты, меня, если честно коробит позиция некоторых партий, которые настаивают на некоем партийном наблюдении, желая, в том числе и в этом неполитическом процессе, в том смысле, что это не состязание разных политических позиций и партий, как на выборах. Так вот некоторые, настаивая на партийном наблюдении без, так сказать, мандата общественной палаты, пытаются получить какие-то дополнительные политические дивиденды, то есть извлечь пользу из этого. То есть не в интересах страны, не в интересах Конституции для всех, а в своих интересах пытаются мутить воду, что, конечно, определенным образом коробит», — заключил эксперт.