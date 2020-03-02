В предложенных поправках Путина к Конституции есть упоминание бога

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что во внесенных президентом Владимиром Путиным в профильный комитет Госдумы поправках к законопроекту о Конституции есть часть о боге, передает ТАСС.

По его словам, изменения предусматривают упоминание бога в тексте основного закона. Володин отметил, что Россия сохраняет память предков, которые передали традиции и веру в бога.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей... признает исторически сложившееся государственное единство», — резюмировал Володин.

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Андрей Клишас заявил, что Конституция должна отражать принципы веры в бога и единства страны, хотя Россия остается светским государством.

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