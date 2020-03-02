«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году

Партия «Единая Россия» рассчитывает получить на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году конституционное большинство за счет одномандатных округов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к администрации президента России источники.

В материале отмечается, что при нынешнем рейтинге в 32,7% партия может рассчитывать примерно на 43−45% голосов по спискам на думских выборах. Но за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%, реально политическое объединение получит больше мандатов, предположительно 54−56% по спискам, или 121−127 депутатских кресел из 225. Издание напоминает, что конституционное большинство составляет 300 мандатов, так что представителям партии власти понадобится примерно 180 мандатов по округам.

Также, по данным источников, некоторое количество людей партии должен дать Общероссийский народный фронт, в результате чего получится примерно та же схема, что и на выборах в 2016 году, когда многие активисты ОНФ пошли на выборы по списку партии.

При этом, эксперты не исключают, что по итогам думской кампании какая-то из новых партий сможет преодолеть барьер в 5% и в этом случае создать коалицию с «Единой Россией».

Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки «Единой России» возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году. Однако политологи считают маловероятным такой вариант.