В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран «нормандской четверки» являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, речь идет о договоренностях, заключенных «как на треке безопасности, так и на политическом треке».

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече», — сказал Грушко.

Он отметил, что это касается прекращения огня, разведения сил, обмена пленными, включения «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины и прочих вещей.

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