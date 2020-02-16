В Чечне ответили на недовольство чешского премьера созвучным названием республики и страны

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров в своем Instagram ответил на слова чешского премьера Андрея Бабиша, который недоволен возможным похожим звучанием названий его страны и республики.

«Передайте тем, кому претит сравнение с чеченцами, чтобы они были совершенно спокойны: до чеченцев им очень далеко! Пусть не переживают», — написал Умаров.

Министр отметил, что самые достойные мужчины мира сочли бы за честь называться чеченцами. Также он добавил, что «чеченцы не понимают языка высокомерия или угроз, а предпочитают язык мирного политического урегулирования».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что чешский премьер Бабиш якобы недоволен возможной путаницей Чехии и Чечни, потому что один из английских вариантов написания страны (Czechia) похож на название республики.

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