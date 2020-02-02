Президент Казахстана заявил о плодотворном сотрудничестве с США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с госсекретарем США Маком Помпео отметил плодотворное сотрудничество двух стран после установления дипломатических отношений. Об этом сообщается на сайте главы республики.

По словам Токаева, между Казахстаном и США установились тесные отношения, в частности, в вопросах нераспространения ядерного оружия и борьбы с международным терроризмом. Он также отметил экономическое сотрудничество сторон и наличие потенциала для дальнейшего расширения кооперации.

В ходе встречи Помпео и Токаев заявили о важности углубления связей в сферах торговли и IT-технологий, а также в продвижении демократических ценностей.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США прибыл в Казахстан с рабочим визитом, в рамках которого провел встречи с президентом республики и с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

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