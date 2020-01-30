Стал известен размер новой зарплаты Медведева

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому... Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Зарплата заместителя председателя Совета безопасности России будет составлять 618 713 рублей в месяц. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ уже подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Указ вступает в силу с 16 января 2020 года.

15 января экс-премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он пояснил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял данное решение правительства, и предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.