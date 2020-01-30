Стал известен размер новой зарплаты Медведева

Зарплата заместителя председателя Совета безопасности России будет составлять 618 713 рублей в месяц. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что документ уже подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Указ вступает в силу с 16 января 2020 года.

15 января экс-премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Он пояснил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял данное решение правительства, и предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.