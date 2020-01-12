Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования политического конфликта

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум, передает РИА «Новости».

По его словам, Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию.

Отмечается, что встреча еще не состоялась.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые. Позже ЦИК Абхазии назначила проведение новых президентских выборов на 22 марта 2020 года.

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