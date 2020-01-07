В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

<img src="//img.gazeta.ru/files3/510/12899510/jir-pic905-895x505-11151.jpg">

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы политика.

В партии обвинили журналистов в том, что они вырвали из контекста фрагмент, где Жириновский в шутку называл людей «холопами». Также в пресс-службе опровергли информацию, что поведение Жириновского вызывало возмущение у людей. По данным фракции, все получившего деньги остались довольны и благодарили политика.

Ранее в сети появилось видео, на котором Жириновский раздавал деньги посетителям ярмарки на Красной площади. Он называл людей «крепостными и холопами».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»

— Комиссия Госдумы по этике рассмотрит действия Жириновского на Красной площади