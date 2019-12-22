Трамп пригласил Джонсона в Белый дом в 2020 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвал британского премьера Бориса Джонсона приехать в Вашингтон в Белый дом в 2020 году, пишет The Sunday Times со ссылкой на осведомленные источники.

Известно, что Трамп направил в Британию официальное приглашение. Однако точная дата визита пока неизвестна.

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