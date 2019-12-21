Моралеса предупредили об аресте при возвращении в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес будет незамедлительно арестован при возвращении в страну, заявил министр юстиции и прозрачности институтов власти Альваро Коимбра. Об этом сообщает ABI.

Ордер на арест Моралеса уже выдан, миграционная служба Боливии получила все необходимые предупреждения, подчеркнул министр.

«Если гражданин Эво Моралес въедет в страну, он будет арестован», — отметил Коимбра.

Также, по словам министра, правительство Боливии обратилось в международные организации с просьбой дать правовую оценку действия бывшего президента в Аргентине.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре. Однако его соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, после чего вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

10 ноября Моралес объявил об отставке и покинул страну. В настоящее время он находится в Аргентине в качестве беженца.

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