Меркель прослушала гимн Казахстана на встрече с Токаевым сидя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прослушала гимн Казахстана, который прозвучал в ходе ее встречи с президентом этой страны Касым-Жомарта Токаевым, в сидячем положении. Соответствующее подтверждение сделал немецкий кабмин.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, до этого в сети появилось видео, на котором показано, как на встрече в Германии Меркель сидит на стуле во время исполнения гимна, а Токаев при этом стоит.

«Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя», — сообщили в ведомстве.

Ранее Меркель имела несколько публичных приступов сильной дрожи. По этой причине ей разрешили слушать гимны сидя.