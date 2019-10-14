Премьер Украины объяснил свой визит на концерт националистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, как оказался на концерте ультраправой рок-группы «Сокира Перуна». Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам премьера, 13 октября он встречался с представителями «Движения ветеранов Украины» и ветеранской общественностью.

«Сделал свой вклад в рамках сбора средств на госпиталь, мероприятие было благотворительным», — отметил Гончарук.

Министр отметил, что не заявлял о своем участии в мероприятии, так как не хотел делать из него публичное событие.

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