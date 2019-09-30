Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
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Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Песков переадресовал властям Калмыкии вопрос о целесообразности данного назначения.
По словам представителя Кремля, данное назначение является прерогативой главы региона.
«Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству России», — заявил Песков.
Он отметил, что необходимо, чтобы гражданин имел гражданство РФ.
26 сентября стало известно, что Трапезников был избран врио главы администрации Элисты.