Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Песков переадресовал властям Калмыкии вопрос о целесообразности данного назначения.

По словам представителя Кремля, данное назначение является прерогативой главы региона.

«Здесь главное, чтобы все соответствовало законодательству России», — заявил Песков.

Он отметил, что необходимо, чтобы гражданин имел гражданство РФ.

26 сентября стало известно, что Трапезников был избран врио главы администрации Элисты.