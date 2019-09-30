Путин почтил память Жака Ширака

Президент России Владимир Путин простился с бывший лидером Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Путин прибыл на прощание с Шираком в Париж.

На опубликованных кадрах видно, что глава России в черном костюме стоит недалеко от других политиков.

В настоящее время политики и близкие находятся в церкви Сен-Сюльпис.

Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был на посту президента Франции с 1995 по 2007 годы.

Ранее сообщалось, что в Сети возмутились селфи с гробом Жака Ширака.