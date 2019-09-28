Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией
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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает RT.
До этого глава Грузии выступила за диалог между Тбилиси и Москвой.
По словам депутата, очень важно, чтобы подобная политика «носила постоянный и системный характер».
Он также отметил, что россияне в целом доброжелательно относятся к грузинскому народу.
Однако, уточнил Швыткин, изначальная риторика со стороны ряда радикалов Грузии сыграла негативную роль во взаимоотношениях между двумя государствами.
При этом политик добавил, что российская сторона настроена на диалог с Грузией.
Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о действиях России при вступлении Грузии в НАТО.