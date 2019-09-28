Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает RT.

До этого глава Грузии выступила за диалог между Тбилиси и Москвой.

По словам депутата, очень важно, чтобы подобная политика «носила постоянный и системный характер».

Он также отметил, что россияне в целом доброжелательно относятся к грузинскому народу.

Однако, уточнил Швыткин, изначальная риторика со стороны ряда радикалов Грузии сыграла негативную роль во взаимоотношениях между двумя государствами.

При этом политик добавил, что российская сторона настроена на диалог с Грузией.

Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о действиях России при вступлении Грузии в НАТО.