В Кремле отреагировали на публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль заметил неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

При этом саму беседу и ее содержание Песков комментировать категорически отказался. Он пояснил, что это — исключительно внутреннее дело США и Украины.

Кроме того он отметил, что публикация стенограммы произошла по взаимной договоренности.

Песков сказал, что публикация полной записи беседы, будь то телефонный разговор или очная беседа, нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике.

Ранее Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским.