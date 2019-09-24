В Кремле заявили о гонке вооружений из-за выхода США из ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет за собой гонку вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что Россия не будет участвовать в гонке.

Также Песков отметил, что ядерный паритет является гарантией для отсутствия крупных мировых войн.

По его словам, российское государство сейчас и в ближайшем будущем в состоянии не вступать в недешевую гонку вооружений и обеспечивать ядерный паритет и собственную безопасность.

Ранее Песков прокомментировал испытания запрещенной ДРСМД ракеты США.