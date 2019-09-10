Увольнение Болтона назвали признаком чехарды в администрации Трампа

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал увольнение Джона Болтона с должности советника президента по нацбезопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он назвал увольнение плохим симптомом, а также отметил, что подобные решения президента США Дональда Трампа свидетельствуют о чехарде в его администрации.

Чепа считает, что решение об отставке Болтона от должности ставит под сомнение договоренности, которые были достигнуты во время его работы на должности советника.

«Такая чехарда кадров говорит о многом, и не только о самом Трампе, но и о тех людях, которые работают рядом, вместе с ним», — заявил Чепа.

Чиновник добавил, что Болтон занимал очень ответственную должность.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил в отставку Джона Болтона.