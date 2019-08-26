В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и Президент Турции Тайип Эрдоган проведут двусторонние переговоры во вторник, 27 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча состоится после посещения Эрдогана авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.

Он также отметил, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб и ситуацию на Украине.

Песков подчеркнул, что Путин обеспокоен национальной безопасностью Турции в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба.

Ранее сообщалось, что Песков подтвердил визит Эрдогана в Москву.