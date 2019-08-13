Die Welt рассказала о семейной тайне Трампов

Американский президент Дональд Трамп дал интервью о «семейной тайне», связанной с ранней смертью его старшего брата Фреда-младшего. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что старший брат президента умер в возрасте 42 лет 16 сентября 1981 года в больнице Нью-Йорка. Официальной причиной его смерти был инфаркт. Однако на протяжении многих лет он страдал от алкоголизма. Его мечта стать пилотом не осуществилась. Отец настаивал на его участии в семейном бизнесе, вопреки его собственному желанию. До сих пор рассуждают о том, какую роль сыграло это давление в алкоголизме Фреда-младшего и его ранней смерти. Нынешний глава государства не раз объяснял свою борьбу с наркотиками и алкоголизмом судьбой своего брата. Сам он алкоголь не употребляет, вместо этого пьет колу. Трамп выразил сожаление из-за того, что на старшего брата оказывалось давление. Он сам был к этому причастен, а в одном из интервью признался, что его брат был гораздо более симпатичным человеком, чем он сам.

По словам одной из знакомых, нынешний лидер США кричал на своего брата и хлопал дверьми во время совместных ужинов, однако Трамп заявил, что не знает, спорил ли с братом, хотя безуспешно пытался сделать работу в семейном предприятии более привлекательной для брата. Несмотря на страх перед алкоголем, президент США приобрел в 2011 году виноградник в Вирджинии.