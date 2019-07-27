Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

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Новую петицию с требованием вернуть авиасообщение с Россией выложили на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечает создатель петиции Виктория Темченко, отмена авиасообщения приводит к страданиям украинцев.

Она подчеркивает, что запрет не позволяет им видеться со своими семьями.

Пока что петиция набрала свыше 70 голосов.

Однако для рассмотрения, в течение трех месяцев она должна дойти до цифры в 25 тысяч голосов.

Ранее на Украине попросили пустить поезда в Крым. Данную инициативу также разместили на сайте Зеленского.