Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
Новую петицию с требованием вернуть авиасообщение с Россией выложили на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечает создатель петиции Виктория Темченко, отмена авиасообщения приводит к страданиям украинцев.
Она подчеркивает, что запрет не позволяет им видеться со своими семьями.
Пока что петиция набрала свыше 70 голосов.
Однако для рассмотрения, в течение трех месяцев она должна дойти до цифры в 25 тысяч голосов.
Ранее на Украине попросили пустить поезда в Крым. Данную инициативу также разместили на сайте Зеленского.