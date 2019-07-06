Путин пожелал Мадуро «доброго здравия»

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Российский президент Владимир Путин поздравил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в поздравительной телеграмме российские лидер отметил, что двусторонние отношения с Каракасом основаны на партнерстве, а между сторонами растут энергетические, политические, торговые и научно-технические взаимосвязи.

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам -— мира и благополучия», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, сообщил, что готов вести диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.