Волкер напророчил Киеву лидерство в «нормандском формате»

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Американский спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинская сторона должна играть ведущую роль на переговорах «нормандского формата». Об этом сообщает «Голос Америки».

По его мнению, разведение войск в Донбассе было позитивным шагом.

«Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе», — заявил Волкер.

Он добавил, что при этом Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон. Лидеры говорили о двухсторонних отношениях и сверили часы. Французский президент выступает сторонником активизации отношений в культурной и торгово-экономической сферах.