Волкер напророчил Киеву лидерство в «нормандском формате»
Американский спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинская сторона должна играть ведущую роль на переговорах «нормандского формата». Об этом сообщает «Голос Америки».
По его мнению, разведение войск в Донбассе было позитивным шагом.
«Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе», — заявил Волкер.
Он добавил, что при этом Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон. Лидеры говорили о двухсторонних отношениях и сверили часы. Французский президент выступает сторонником активизации отношений в культурной и торгово-экономической сферах.