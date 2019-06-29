Путин и Макрон обсудили активизацию «нормандского» формата

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, лидеры говорили о двухсторонних отношениях и сверили часы. Французский президент выступает сторонником активизации отношений в культурной и торгово-экономической сферах.

«Говорили по Украине, что нужно «нормандский» формат активизировать», — сказал Песков.

Он добавил, что планируется встреча глав МИД и минобороны обеих стран.

Ранее Путин пригласил президента Франции Эммануэля Макрона на мероприятие по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, которое пройдет в России в 2020 году.