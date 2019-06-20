Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.

20 июня там проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), работу которой прервали грузинские депутаты. Он возмутились тем, что Гаврилов вел заседание МАП, сидя в кресле председателя парламента.

По словам Гаврилова, в Грузии давно готовилась попытка государственного переворота.

«Наша ассамблея была использована ими как повод для внутренних беспорядков», — заявил он.

Он отметил, что пред этим был вброшен фейк, что он воевал в Абхазии.

«После этого мы вышли к журналистам и в этот момент мы поверглись физическому нападению. Это явно было нацелено на дискредитацию образа Грузии», — заявил Гаврилов

Он выразил надежду, что будет дана правовая оценка действиям лиц, угрожавшим иностранным делегатам.