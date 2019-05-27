Трампу предрекли победу на президентских выборах в 2020 году
Специалисты в области экономики заявили, что американский лидер Дональд Трамп обладает большими шансами на переизбрание на пост президента страны в 2020 году. Об этом сообщает The New York Times.
К такому мнению эксперты пришли на основе экономической модели, которая была разработана Рэем Фэйром для прогнозирования итогов выборов. В основе этой системы лежат показатели темпов роста ВВП и инфляции.
Так, в 2008 году благодаря этой системе удалось предугадать победу кандидата в президенты США Барака Обамы. Согласно экономической модели, он должен был набрать 53,1% голосов. В итоге, за него проголосовали 53,7% граждан Соединенных Штатов.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что мэр Нью‐Йорка нашел способ победить Трампа.