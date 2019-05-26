Во Франции потребовали покончить с «антироссийской истерией»

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой, передает RT.

Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.

Французский депутат Жозе Эврар обращает внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы произошедшем «российском вмешательстве» в избирательный процесс в Соединённых Штатах в 2016 году. Он подчёркивает, что Мюллер не нашёл доказательств сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Эврар, хотя «вмешательство» и не являлось для Евросоюза причиной введения санкций против России, эта история, по его мнению, могла повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения.

Он также призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции, и возобновить диалог с Москвой.