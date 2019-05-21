Возвращение Порошенко к власти предсказали на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов прокомментировал досрочные выборы в украинский парламент. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данные выборы вернут к власти бывшего президента Украины Петра Порошенко и его команду.
Он также добавил, что команда Порошенко вернется из-за избирательной системы Украины.
Куликов подчеркнул, что хотел бы видеть Порошенко «совершенно в другом месте».
Ранее сообщалось, что Порошенко обвинили в госизмене.