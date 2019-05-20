Небензя заявил о «языковой инквизиции» на Украине

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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя считает, что на Украине вслед за вступлением в силу закона об исключительности украинского языка наступила «языковая инквизиция». Слова постпреда передает ТАСС.

«На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция», — заявил Небензя.

Он также выразил мнение, что подобные законы недопустимы в стране, власти которой заявляют о соответствии «высоким европейским стандартам».

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН отказался по требованию России проводить экстренное обсуждение закона об исключительном языке на Украине.

Также ранее стало известно, что российская сторона попросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы (СЕ) дать правовую оценку закону о государственном языке на Украине.