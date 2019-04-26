«Попытка переворота»: Трамп о «российском деле»

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Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США было «попыткой переворота». Слова Трампа процитировал журналист Аарон Рупа в своем твиттере.

Трамп подчеркнул, что «российское дело» не похоже на Уотергейтский скандал тем, что в последнем имелся факт преступления.

«Это [«российское дело»] было попыткой переворота. Как в третьем мире. Непостижимо», — сказал Трамп.

Ранее Трамп открестился от попыток увольнения Мюллера.