«Попытка переворота»: Трамп о «российском деле»
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США было «попыткой переворота». Слова Трампа процитировал журналист Аарон Рупа в своем твиттере.
Трамп подчеркнул, что «российское дело» не похоже на Уотергейтский скандал тем, что в последнем имелся факт преступления.
«Это [«российское дело»] было попыткой переворота. Как в третьем мире. Непостижимо», — сказал Трамп.
Ранее Трамп открестился от попыток увольнения Мюллера.