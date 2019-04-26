МИД Украины увидел политику нацистов в раздаче российских паспортов в Донбассе

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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям сампоровозглашенных ДНР и ЛНР похож на политику нацистской Германии, которая часто раздавала гражданство на оккупированных территориях. Свое мнение она выразила в фейсбуке.

Она подчеркнула, что данный указ, по ее мнению, противоречащий нормам международного права, дополнительно испортит отношения между властями непризнанных республик и официальным Киевом. Зеркаль добавила, что упрощенная выдача паспортов «грубо нарушает» принцип неухудшения конфликта («non-aggravation»).

Украина и ряд западных стран считают, что в ДНР и ЛНР находятся российские войска. Официальная Москва отвергает эти обвинения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР ни к чему не «приурочен».