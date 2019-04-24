Трамп заявил о приближении к США каравана из 20 тысяч мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что к американской границе из Мексики приближается караван численностью 20 тысяч человек. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Трамп отметил, что по мере приближения к Мексике численность каравана уменьшилась, но он продолжает движение к границе США.

Также он призвал мексиканские власти «задержать остатки» каравана, иначе участок границы будет закрыт. Кроме того, он пообещал отправить на встречу каравану вооруженные войска.

Ранее Трамп объявил о готовности закрыть границу США и Мексики.