Мадуро пригрозил оппозиционным мэрам Венесуэлы исками

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил подачи исков к оппозиционным мэрам за бездействие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть шесть городов, где мэрами являются бесполезные бездельники-оппозиционеры», — сказал Мадуро.

По его словам, эти мэры отказываются участвовать в программе «Миссия – Прекрасная Венесуэла».

Он также добавил, что бездействие градоначальников является преступлением.

Ранее Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует Венесуэлу.