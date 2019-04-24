Мадуро пригрозил оппозиционным мэрам Венесуэлы исками
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил подачи исков к оппозиционным мэрам за бездействие. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Есть шесть городов, где мэрами являются бесполезные бездельники-оппозиционеры», — сказал Мадуро.
По его словам, эти мэры отказываются участвовать в программе «Миссия – Прекрасная Венесуэла».
Он также добавил, что бездействие градоначальников является преступлением.
Ранее Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует Венесуэлу.