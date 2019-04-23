Стало известно о готовящемся визите Трампа в Великобританию

Президент США Дональд Трамп в июне планирует посетить с официальным визитом Великобританию. Об этом журналист «Би-би-си» Джон Сопел написал в своем твиттере.

По его информации, о предстоящем визите может быть объявлено в течение 48 часов.

«Как я понимаю, Белый дом в ближайшие 48 часов объявит о том, что Трамп совершит государственный визит в Великобританию в июне», — сообщил Сопел.

Ранее газета The Sunday Times писала, что королева Великобритании Елизавета II намерена пригласить в страну президента США Дональда Трампа.