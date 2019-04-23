В Кремле решили не спешить с поздравлениями Зеленскому

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным поздравлять побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По его словам, об возможности совместной работы российского лидера Владимира Путина и Зеленского можно будет судить «по конкретным делам» победителя украинских выборов.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», — сказал Песков.

Ранее в Кремле объяснили, почему Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко.

К настоящему моменту обработано более 99% бюллетеней, Зеленский лидирует с 73,21% голосов, Порошенко набирает 24,46%. Действующий глава государства уже признал поражение.