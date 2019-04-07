Елизавета II хочет пригласить Трампа в Британию
Королева Великобритании Елизавета II захотела пригласить в свою страну президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Sunday Times.
Как отмечается, на настоящий момент Лондон ведет переговоры с американскими коллегами об организации государственного визита.
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По предварительным данным, в ближайшие дни будет сделано официальное объявление.
Уточняется, что визит американского лидера планируют назначить на июнь 2019 года.
Ранее сообщалось, что Елизавета II перестанет водить автомобиль.