В ЕС хотят увеличить финансирование «демократии»

Европейский союз (ЕС) намерен увеличить расходы на программы по «продвижению демократии» в 2020 году. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, страны ЕС планируют расширить финансирование подобной инициативы с €1,120 млн до €1,335 млн.

Уточняется, что эти деньги будут направлены на «поддержку демократии», а также на «укрепление потенциала парламентов третьих стран».

Реклама

Также планируется выделить часть средств на программы подготовки «молодых политических лидеров» в ряде стран, в том числе в России.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону.