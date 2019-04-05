Зеленского и Порошенко обвинили в нарушении закона
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что обмены видеообращениями между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и украинским лидером Петром Порошенко нарушают закон. Об этом сообщает ТАСС.
«Это прямо нарушает закон Украины», — сказал Аваков.
Реклама
По его словам, агитация на второй тур президентских выборов может начаться только после 10 апреля.
Он также добавил, что примерно в это время будут подведены итоги первого тура.
Ранее сообщалось, что дебаты Зеленского и Порошенко потребовали провести в студии.