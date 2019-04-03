CNN рассказал о расколе американцев после «российского дела»

Новый опрос в США показал, что после публикации итогов «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера американцы стали более разобщенными, а их взгляды стали более конфликтными между собой, чем это было до завершения истории с Россией, сообщает CNN.

Тем не менее результаты опроса говорят о том, что даже противоречивые взгляды на «российское дело» не повлияют на их голоса во время президентских выборов 2020 года и не скажутся на рейтинге одобрения президента США Дональда Трампа.

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Так, чуть более половины американцев верят в то, что у Трампа с Россией не было преступного сговора во время предвыборной кампании 2016 года. С ними не согласны 41% опрошенных.

Опрос проводился уже после оглашения результатов «российского дела», которые представил генеральный прокурор США Уильям Барр. Ознакомившись с полным докладом Мюллера, которые представляет тайну для общественности, он заключил, что сговора между Трампом и представителями России не было, но сообщил о попытках вмешательства россиян в американские выборы.

Судя по результатам опроса, американцы разделились в том, нужно ли демократам продолжить расследования против Трампа и был ли с его стороны факт препятствования правосудию, отмечает телеканал. Это один из самых спорных моментов, поскольку спецпрокурор не стал заключать, что президент США совершил преступление, но и не оправдал его.

Кроме того, американцы разделились во мнениях относительно личности генпрокурора. 39% респондентов посчитали, что Уильям Барр сделал все правильно, в то время как 41% граждан считает, что его выступление было нецелесообразным, потому что он критиковал расследование Мюллера, прежде чем занял пост генпрокурора.

Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.