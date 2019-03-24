В Белграде протестующие пригрозили «пойти до конца» против президента Сербии
В Белграде протестующие снова вышли на улицы с требованием отставки президента Сербии Александара Вучича и премьера Аны Брнабич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находился на месте событий.
Как отмечается, манифестации прошли в субботу, 23 марта.
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На акции протеста выступил сербский актер Бранислав Лечич. Он заявил, что если власти никак не отреагируют на требования граждан, то они перейдут к решительным мерам.
«З0 апреля пройдет многотысячный митинг, который пойдет до конца», — подчеркнул Лечич.
Уточняется, что после его выступления прозвучал гимн Сербии.
Ранее сообщалось, что протестующие оцепили дворец президента Сербии и не выпускают его.