Трамп предложил неугодным ему ведущим Fox News перейти на CNN

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на некоторых неугодных ему телеведущих канала Fox News и посоветовал им перейти на телеканал CNN. Об этом сообщает Mediaite.

«Именно здесь [в CNN] они должны работать вместе со своими низкими рейтингами», — заявил Трамп.

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В первую очередь американский лидер осудил таких журналистов, как Артел Невилл, Шепард Смит и Леланд Виттерт.

Как отмечается, Трамп начал жестко критиковать телеканал после того, как его любимая телеведущая Жанин Пирро была отстранена за неполиткорректное мнение в отношении иранского политика Ильхан Омары.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от надзорных органов расследовать Saturday Night Live.