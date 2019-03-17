Трамп раскритиковал Fox News за отстранение его любимой телеведущей
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Fox News за то, что телеканал отстранил от эфира его любимую телеведущую Жанин Пирро. Об этом сообщает Mediaite.
«Прекращайте так усердно стремиться быть политкорректными», — сказал Трамп.
По его мнению, телеведущая была отстранена из-за ее комментариев в отношении иранского политика Ильхан Омары. В одной из своих программ Пирро сказала, что религиозная приверженность Омары «противоречит конституции».
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Позже Fox News сделал заявление, осуждающее эти замечания.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Обаму в слежке за собой.